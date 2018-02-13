Bakan Albayrak'tan flaş KKTC açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıkta "2017 Performans ve Başarı Ödülleri" programına katıldı.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Burada açıklamalar yapan Albayrak "Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız" dedi.

ENERJİ ALANINDA ETKİN DİPLOMASİ

Türkiye'nin özellikle enerji alanında bölgede daha etkin bir diplomasi ve siyaset ortaya koyacağını belirten Bakan Albayrak, "Bugüne kadar sakin ve sağduyulu bir duruşla siyaset yürüttük ancak Türkiye bundan sonra kim ne derse desin daha etkin bir siyaseti ortaya koyacaktır. Türkiye'nin özellikle enerji alanında bölgede daha etkin bir diplomasi ve siyaset ortaya koyacaktır" dedi.

BU SENEKİ HEDEF 2 MİLYON

Bugüne kadar enerji alanında atılan adımlara dikkat çeken Bakan Berat Albayrak, "2018 performansı çok daha iyi bir yıl olacak. Bugüne kadar gerçekleşmiş en yüksek sondaj kapasitesinin üstüne çıktı. Bu seneki hedef 2 milyon, bir sonraki sene 3 milyon. Ne kadar ararsak buluruz.

"BUGÜN DÜNDEN YARIN DA BUGÜNDEN DAHA İYİ OLACAK"

Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Birileri Türkiye'yi bölme operasyonu yapıyor. Bugün bu operasyon için sahada canını vermek için gözünü kırpmadan Mehmetçiğimiz mücadele ediyorsa bizler de işimizi daha çok çalışarak en iyi şekilde yapmalıyız. Bu başarıyı ortaya koymamız bekleniyor. Bugün dünden daha iyi yarın da bugünden daha iyi olacak. Şüpheniz olmasın.