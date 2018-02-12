Afrin'de YPG hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürerken Fırat'ın doğusunda bazı gruplar YPG'ye yardım için seferber oldu. YPG'yi gizlemek için kurulan SDG'nin bileşenleri içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin'e, YPG'ye yardım için geçme kararı aldı. Peki kim bu Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council?
YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?
SDG içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü YPG'ye yardım için Afrin'e geçme kararı aldı.
Etiketler: Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council , Syriac Military Council , YPG , PKK , Sincar , TSK
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haçlılar bir araya gelmeye başladı, müslümanlar da Türkiyenin safında toplanacaklar büyük savaşa hazır olalım.
geleceğiniz varsa göreceğinizde var ,lağım fareleri
Topluca gebermeye geliyorlar Afrin'e buyursun gelsinler.
şimdi iyi bakın tabloya pkk ypk ışıd bunlar hikaye kim çıktı karşımıza başka bir gürüh çıktı onuniçin bizim bu corafyada kulaklarımız 50 tane olmalıdır
kim olacak abd li çabultcu ve iran ırak suriyede hirisdiyanlaştırdıkları kanı beş para etmez maşalar olmalı
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