

​Afrin'de YPG hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürerken Fırat'ın doğusunda bazı gruplar YPG'ye yardım için seferber oldu. YPG'yi gizlemek için kurulan SDG'nin bileşenleri içinde yer alan Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council, Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin'e, YPG'ye yardım için geçme kararı aldı. Peki kim bu Suriyeli Hıristiyan Syriac Military Council?