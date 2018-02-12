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'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?

SDG içinde yer alan , 'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü 'ye yardım için Afrin'e geçme kararı aldı.


​Afrin'de hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürerken Fırat'ın doğusunda bazı gruplar YPG'ye yardım için seferber oldu. YPG'yi gizlemek için kurulan SDG'nin bileşenleri içinde yer alan , Deyrizor bölgesinden ayrılıp Afrin'e, YPG'ye yardım için geçme kararı aldı. Peki kim bu Suriyeli Hıristiyan ?

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 16:18
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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&#199;ELEBİ ÇELEBİ

haçlılar bir araya gelmeye başladı, müslümanlar da Türkiyenin safında toplanacaklar büyük savaşa hazır olalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır1
cevapla 12.02.2018 17:25
5 vakit namaz, 5 vakit namaz,

geleceğiniz varsa göreceğinizde var ,lağım fareleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:15
Uyan T&#252;rkiye (Abdulvahap KARAKAYA) Uyan Türkiye (Abdulvahap KARAKAYA)

Topluca gebermeye geliyorlar Afrin'e buyursun gelsinler.

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evet16
hayır0
cevapla 12.02.2018 16:59
ado ado

şimdi iyi bakın tabloya pkk ypk ışıd bunlar hikaye kim çıktı karşımıza başka bir gürüh çıktı onuniçin bizim bu corafyada kulaklarımız 50 tane olmalıdır

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evet14
hayır0
cevapla 12.02.2018 16:59
mesut ko&#231;kesen mesut koçkesen

kim olacak abd li çabultcu ve iran ırak suriyede hirisdiyanlaştırdıkları kanı beş para etmez maşalar olmalı

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evet16
hayır0
cevapla 12.02.2018 16:42
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