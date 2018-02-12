

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ilk milli piyade tüfeği MPT-76'dan 4 bin 500 adedinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.