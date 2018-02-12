Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ilk milli piyade tüfeği MPT-76'dan 4 bin 500 adedinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.
4 bin 500 MPT-76 Kara Kuvvetleri'ne gönderildi
Etiketler: MPT-76
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Güzel,daima yerli üretim daima ARGE her zaman.
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