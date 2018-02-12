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4 bin 500 Kara Kuvvetleri'ne gönderildi


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ilk milli piyade tüfeği 'dan 4 bin 500 adedinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 16:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Adem Adem

Güzel,daima yerli üretim daima ARGE her zaman.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:33
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