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İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden raporları gelmeye devam ediyor. Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar bazı bölgelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşte il il hava durumu raporları ve detaylar...

Yetkililerden tahmin bilgileri gelmeye devam ediyor. Sıcak havaların ardından yurdun büyük kısmanda hava sıcaklıkları hisedilir derecede düşerek mevsim normallerine düştü. Yurdun büyük kısmında etkili olan sağanak yağışların hafta boyunca sürebileceği belirtiliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, , 'nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Karadeniz, , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 16:21
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