İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Yetkililerden son dakika hava durumu tahmin bilgileri gelmeye devam ediyor. Sıcak havaların ardından yurdun büyük kısmanda hava sıcaklıkları hisedilir derecede düşerek mevsim normallerine düştü. Yurdun büyük kısmında etkili olan sağanak yağışların hafta boyunca sürebileceği belirtiliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.