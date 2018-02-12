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'dan flaş açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre 'e düzenlenen kapsamında toplam 1369 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

TSKdan flaş açıklama! İşte öldürülen terörist sayısı

Genelkurmay Başkanlığı, kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 103 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bin 369'a ulaştı.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 09:53
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ali Haydar YILMAZ Ali Haydar YILMAZ

çakalların ve yandaşlarının topu gebertilsin şerefsizlerden 1 tane bile kalmasın gerekirse abd çakalının da neferleri gebertilsin paralı satılmış köpekler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 15:01
ali g&#252;r ali gür

arkadaşlar anlamadığım bişi var leş sayısı nasıl sayılıyor.teröristlerin tarafındaki leşler bunlara dahil değil galiba onları saymamızın imkanı yok çünkü. kaçırdıkları gömdüklerisakladıkları leşler çok. onlar bu sayıma dahil değil bence.. tah minimce leş sayısı 3 binin üzerindedir. elbabtada 700 filan leş denmişti operasyon sonu 3 bin küsür çıktıı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 11:38
Mehdi Mehdi

MAŞALLAH.ELLERİNİZE SAĞLIK.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 11:31
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