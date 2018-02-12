Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 103 terörist etkisiz hale getirildi.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bin 369'a ulaştı.
kalan karakter 1000
çakalların ve yandaşlarının topu gebertilsin şerefsizlerden 1 tane bile kalmasın gerekirse abd çakalının da neferleri gebertilsin paralı satılmış köpekler
arkadaşlar anlamadığım bişi var leş sayısı nasıl sayılıyor.teröristlerin tarafındaki leşler bunlara dahil değil galiba onları saymamızın imkanı yok çünkü. kaçırdıkları gömdüklerisakladıkları leşler çok. onlar bu sayıma dahil değil bence.. tah minimce leş sayısı 3 binin üzerindedir. elbabtada 700 filan leş denmişti operasyon sonu 3 bin küsür çıktıı.
MAŞALLAH.ELLERİNİZE SAĞLIK.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.