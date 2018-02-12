İddianamede, 1 numaralı şüpheli HDP Fatih İlçe Yönetim Kurulu üyesi Adem Kum oldu. Kum'un terör örgütü tarafından İstanbul'a gönderilen yaralı örgüt üyelerini sahte isimlerle tedavi ettirdiği saptandı. Şüphelinin suça yönelik çok sayıda telefon görüşmesi de ortaya çıktı. Kum'un İstanbul'daki bazı tanınmış hastanelerdeki personelle bağlantıları da belirlendi.

Kanlı terör örgütü PKK ve PYD'nin Suriye'de bulunan militanlarından yaralananları İstanbul'a getirerek tanınmış hastanelerde tedavi ettirdiği belirlenen şüpheliler HDP Fatih İlçe Yönetim Kurulu üyesi Adem Kum'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında iddianame düzenlendi.

İSTANBUL'DA TERÖRİSTLERE TEDAVİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Adem Kum'un Halkların Demokratik Partisi (HDP) Fatih İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirtildi. Kum'un Suriye'de yaralanan ve örgütçe İstanbul'a gönderilen terör örgütü mensuplarını İstanbul'da tanınan hastanelerde tedavi ettirdiği, bu hastanelerdeki bazı personellerle bağlantılı olduğu kaydedildi. Suriye'den getirilen teröristlerin bazılarının yatarak tedavi edildiği, bazılarının ise ameliyat edildiği hatta günlerce yoğun bakımda kalan hastalar olduğu belirtildi.

TANINMIŞ HASTANELER

Teröristlerin işbirliği içinde oldukları doktorların, İstanbul Fatih, Zeytinburnu, Şişli ve Levent'te bulunan özel hastanelerde görev yaptıkları saptandı. İşbirlikçi doktorların hakkında yakalama kararı bulunan PKK'lı şüphelilerin sahte isimlerle hastanede tedavi olmalarını sağladıkları kaydedildi. Şüpheli Kum'un ayrıca kırsaldan gönderilen teröristlerin İstanbul'da barınmalarına da yardımcı olduğu, bu amaçla İstanbul Fatih'te bir örgüt evi tutulduğu saptandı.

HEM BARINDIRDI, HEM REFAKATÇİ OLDU

Adem Kum'un ilişkilerini araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önemli tespitlerde bulundu. Kum'un kırsaldan gelip tedavi ettirdiği bazı teröristlerin hastanede refakatçisi olduğu belirlendi. Örgüt ile işbirliği yapan doktorların görev yaptığı hastanelerin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, Kum'u bazı yaralı kişilerle birlikte söz konusu hastanelere girip çıkarken gördü. Kum'un terör örgütü PKK/PYD'ye süreklilik arz edecek şekilde yardımda bulunduğu kaydedildi.

ÖRGÜTE YARDIM

Ramazan Yıldız, Suat Duruk ve Şevket Kahraman isimli şüphelilerin de Adem Kum'un söz konusu terör faaliyetlerine yardımcı oldukları, eylemsel birlikteliklerinin tespit edildiği, bu 3 şüphelinin de PKK/PYD silahlı terör örgütüne süreklilik arz edecek şekilde yardım ettikleri belirlendi.

3'Ü TUTUKLANDI

Tüm şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de bulunduğu örgütsel deliller ele geçirildi. Adem Kum, Şevket Kahraman ve Ramazan Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Suat Duruk adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

Nazif Karaman/Sabah