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sorgulama açıldı mı? e-Devlet'te ne zaman açılacak?

Hizmete girdiği gün binlerce kişinin talebi nedeniyle kilitlenen sorgulama sistemi yeniden açıldı mı? sistemi ne zaman açılacak? Soyağacı sorgulama sistemi e-Devlet'te aktif mi? Soyağacı nasıl sorgulanır? Soyağacı nedir? Tüm bu sorularınızın cevapları haberimizde...

Soyağacı sorgulama e-Devlette ne zaman açılacak?

Soy ağacı öğrenme sistemi aşırı ilgi ile i kilitlemişti. Sistem aşırı yük sebebiyle çökünce sorgulama sistemi geçici olarak devre dışı bırakıldı. E Devlet uygulamasında nüfus kısmında yer alan soy ağacı öğrenme sistemi hala hizmet veremiyor. Yoğunluk ve ilgi devam ederken Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması hakkından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sisteminin ana sayfasından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır.'' denildi.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 11:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Bu geyik sıktı artık. Soyunu bilmeyen olur mu? Bilmiyorsan orada yazılı isimler ne ifade edecek senin için? 9 göbek öteye kadar dedelerimi biliyorum. Köyümüzde 1 no.lu hane bizimkiler ve şu an köyde bizden kimse kalmadı. Herkes dağıldı gitti. Birde nüfus kaydı kişinin yaşadığı yerde olur. Adrese dayalı nüfus sistemine geçmişiz kaydım halen 70 sene önce geldiğimiz yerde. Acayip bir şey. Vatanın hepsi bölünmez bir bütündür. Nereli olduğunun ne önemi var? Vatan sevgin yoksa nereli olursan ol fark etmez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:30
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