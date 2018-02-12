Soy ağacı öğrenme sistemi aşırı ilgi ile e devleti kilitlemişti. Sistem aşırı yük sebebiyle çökünce soyağacı sorgulama sistemi geçici olarak devre dışı bırakıldı. E Devlet uygulamasında nüfus kısmında yer alan soy ağacı öğrenme sistemi hala hizmet veremiyor. Yoğunluk ve ilgi devam ederken Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması hakkından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sisteminin ana sayfasından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır.'' denildi.