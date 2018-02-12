Milli savaş uçağı için mühendis seferberliği!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen projeyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.
Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.
kalan karakter 1000
Bu projeyi olanca hızıyla gerçekleştirmeli hatta bir mühendis ordusu kurmak lazım.Projede 3-D yazıcılar, yapay zeka ve üretimde robotlarda kullanılmalı birde ekibin başında proje sürecini yönetecek engelleri aşacak iyi bir toplam kaliteyi bilen uzman olmalı .Bir de bu konuyu işleyecek Türkiyenin teknolojik devrimini insanlara benimsetecek gündemde tutacak bilim tarihçilerine ihtiyacımız var .
hemen yapalim ne gerekiyorsa seferberlik olsun ona buna para odemiyelim
ALLAHIM TÜM MÜSLÜMANLARIN YARDIMCISI OLSUN AMİNNNNNN......................
Savunma sanayimizde en etkili savaş uçaklarımızı her türlü silahlarımızı tahrip gücü en yüksek mühimmatlarımızı daima üretelim daima ARGE yapalım daima üretelim.
Uzaktan Kumandalı pilotsuz savaş uçağı yapılmalı
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.