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Milli savaş uçağı için mühendis seferberliği!


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen projeyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.

  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 11:31
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Alp Alp

Bu projeyi olanca hızıyla gerçekleştirmeli hatta bir mühendis ordusu kurmak lazım.Projede 3-D yazıcılar, yapay zeka ve üretimde robotlarda kullanılmalı birde ekibin başında proje sürecini yönetecek engelleri aşacak iyi bir toplam kaliteyi bilen uzman olmalı .Bir de bu konuyu işleyecek Türkiyenin teknolojik devrimini insanlara benimsetecek gündemde tutacak bilim tarihçilerine ihtiyacımız var .

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 20:44
sevdam tr sevdam tr

hemen yapalim ne gerekiyorsa seferberlik olsun ona buna para odemiyelim

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 12.02.2018 16:24
KARTAL KARTAL

ALLAHIM TÜM MÜSLÜMANLARIN YARDIMCISI OLSUN AMİNNNNNN......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 12.02.2018 14:32
Ahmet Ahmet

Savunma sanayimizde en etkili savaş uçaklarımızı her türlü silahlarımızı tahrip gücü en yüksek mühimmatlarımızı daima üretelim daima ARGE yapalım daima üretelim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 11:48
Mahmut Mahmut

Uzaktan Kumandalı pilotsuz savaş uçağı yapılmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 11:46
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