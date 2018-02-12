Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "11/02/2018 günü Ankara'da gerçekleştirilen HDP 3. Olağan Kongresi'nde bölücü terör örgütü liderinin posterinin açılması, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek ve Suçu ve Suçluyu övme suçlarından dolayı milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.
HDP kongresine soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı.
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Hiçbir ülkenin vatandaşı kendi devletine böyle düşmanlık yapamaz...
bu iki hainden ne beklenirki şaşıyorsunuz bu güne kadar gerekenler yapılsaydı bu iki pislik böyle konuşmaya cesaret edemezlerdi
her suc affedilir hainlik asla bu millete dil uzatanin dili kesilir ulkeye göz dikenin gözu oyulur.
SAYIN SAVCI SORUSTURMAYI BIRAK DİREK TUTUKLAYIN....................
türkmilletinin sabır taşı çatlamıştır kim bu meclis çatısı altında bölücülük yapıyorsa orada oturmayacak def olup gidecektir
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