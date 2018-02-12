HDP kongresine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "11/02/2018 günü Ankara'da gerçekleştirilen HDP 3. Olağan Kongresi'nde bölücü terör örgütü liderinin posterinin açılması, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek ve Suçu ve Suçluyu övme suçlarından dolayı milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.