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kongresine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı

HDP kongresine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "11/02/2018 günü Ankara'da gerçekleştirilen HDP 3. Olağan Kongresi'nde bölücü terör örgütü liderinin posterinin açılması, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek ve Suçu ve Suçluyu övme suçlarından dolayı milletvekilleri ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 11:22
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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Ertuğrul Ertuğrul

Hiçbir ülkenin vatandaşı kendi devletine böyle düşmanlık yapamaz...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 15:46
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

bu iki hainden ne beklenirki şaşıyorsunuz bu güne kadar gerekenler yapılsaydı bu iki pislik böyle konuşmaya cesaret edemezlerdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 14:30
&#246;z.t. öz.t.

her suc affedilir hainlik asla bu millete dil uzatanin dili kesilir ulkeye göz dikenin gözu oyulur.

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evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 13:47
KARTAL KARTAL

SAYIN SAVCI SORUSTURMAYI BIRAK DİREK TUTUKLAYIN....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 13:26
ado ado

türkmilletinin sabır taşı çatlamıştır kim bu meclis çatısı altında bölücülük yapıyorsa orada oturmayacak def olup gidecektir

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 12:28
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