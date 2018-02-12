Rusya, Türkiye ve İran'dan yeni adım!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile gelecek ay bir araya gelebileceğini söyledi.

Bogdanov, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının bir sonraki görüşmesinin ne zaman düzenlenmesinin planlandığı sorusuna, "Şu anda tarihler üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Üçlü toplantı muhtemelen mart ayında Astana'da gerçekleşecek" dedi.