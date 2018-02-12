ABD üssü kapatılmalı!

ABD'li komutanların Münbiç'te teröristlerle poz vermesi hakkında konuşan Ersan Şen, ABD'nin Türkiye'yi açıkça savaşla tehdit ettiğini ve üslerinin kapatılması gerektiğini söyledi.
"TÜRKİYE'Yİ TEHDİTTİR"
Şen, "Bir korgeneral tam bir savaş teçhizatıyla Menbiç'te teröristleri ziyaret ediyor. Sivil kıyafetle yada üniformayla gelmiyor. Kamuflajlarıyla gelmiyor. O şekilde yapmasının zannediyorum uluslararası alanda bir anlamı var." dedi.
ABD'li Korgeneralin tam teçhizatlı giyinerek teröristlerle poz vermesinin, Türkiye'yi tehdit etmek olduğunu belirten Şen, "Şimdi bir uluslararası ülke 11 bin kilometre öteden gelip bizi tehdit edecek, ve açıkça bizimle savaşacağını söyleyecek ve ben ona üs kullandıracağım. Yok, olmaz" şeklinde konuştu.
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anlaşmaları iptal edip acilen kovalım.
hala kapatılmadığına şaşarım
KATILIYORUM KAPATILMALI.
Kapatmayalım sadece hava sahasını kapatalım. Karadan da sınırlı araç trafiğine izin verelim daha zevkli olur. Şeytan azapta gerek.
Çok çok geç kalınmış bir uygulama. Tüm amerikan konsoloslukları, askeri üsleri, dinleme radarları ve bilhassa bütün şehirlerimizde bulunan yüksek dağlarımıza kurulmuş dinleme üsleri bütün bunlara bir gecede el konulup yerle bir edilmeli. Vesselam
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