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" üssü kapatılmalı!"

'li komutanların 'te teröristlerle kol kola poz vermesi hakkında konuşan hukukçu Ersan Şen, 'deki ABD üslerinin kapatılması gerektiğini söyledi.

ABD üssü kapatılmalı!

'li komutanların 'te teröristlerle poz vermesi hakkında konuşan Ersan Şen, ABD'nin 'yi açıkça savaşla tehdit ettiğini ve üslerinin kapatılması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİTTİR"
Şen, "Bir korgeneral tam bir savaş teçhizatıyla Menbiç'te teröristleri ziyaret ediyor. Sivil kıyafetle yada üniformayla gelmiyor. Kamuflajlarıyla gelmiyor. O şekilde yapmasının zannediyorum uluslararası alanda bir anlamı var." dedi.

ABD'li Korgeneralin tam teçhizatlı giyinerek teröristlerle poz vermesinin, Türkiye'yi tehdit etmek olduğunu belirten Şen, "Şimdi bir uluslararası ülke 11 bin kilometre öteden gelip bizi tehdit edecek, ve açıkça bizimle savaşacağını söyleyecek ve ben ona üs kullandıracağım. Yok, olmaz" şeklinde konuştu.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 11:55
YORUMLAR 22 yorum yapıldı

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muhteşem muhteşem

anlaşmaları iptal edip acilen kovalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 20:18
erdem erdem

hala kapatılmadığına şaşarım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 20:16
T.C. T.C.

KATILIYORUM KAPATILMALI.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 20:15
Ahmet Ahmet

Kapatmayalım sadece hava sahasını kapatalım. Karadan da sınırlı araç trafiğine izin verelim daha zevkli olur. Şeytan azapta gerek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:25
MAHO MAHO

Çok çok geç kalınmış bir uygulama. Tüm amerikan konsoloslukları, askeri üsleri, dinleme radarları ve bilhassa bütün şehirlerimizde bulunan yüksek dağlarımıza kurulmuş dinleme üsleri bütün bunlara bir gecede el konulup yerle bir edilmeli. Vesselam

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:09
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