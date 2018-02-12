ABD üssü kapatılmalı!

ABD'li komutanların Münbiç'te teröristlerle poz vermesi hakkında konuşan Ersan Şen, ABD'nin Türkiye'yi açıkça savaşla tehdit ettiğini ve üslerinin kapatılması gerektiğini söyledi.



"TÜRKİYE'Yİ TEHDİTTİR"

Şen, "Bir korgeneral tam bir savaş teçhizatıyla Menbiç'te teröristleri ziyaret ediyor. Sivil kıyafetle yada üniformayla gelmiyor. Kamuflajlarıyla gelmiyor. O şekilde yapmasının zannediyorum uluslararası alanda bir anlamı var." dedi.

ABD'li Korgeneralin tam teçhizatlı giyinerek teröristlerle poz vermesinin, Türkiye'yi tehdit etmek olduğunu belirten Şen, "Şimdi bir uluslararası ülke 11 bin kilometre öteden gelip bizi tehdit edecek, ve açıkça bizimle savaşacağını söyleyecek ve ben ona üs kullandıracağım. Yok, olmaz" şeklinde konuştu.