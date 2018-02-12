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Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı oluyor

Son dakika haberine göre, Büyükşehir Belediye Başkanı , Büyükelçiliği önündeki caddenin adının olarak değiştirileceğini açıkladı.

ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin adı Zeytin Dalı oluyor

Çankaya'da Amerika Birleşik Devletleri () Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "" olarak değişirilmesine ilişkin öneri Belediye meclisinde kararlaştırılacak.

BU AKŞAM DEĞİŞECEK
Öneri eğişikliği Belediye Başkanı 'nın tarafından yapıldı. Bu akşam gerçekleşecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülecek olan önerinin ardıdnan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değişirilmesi bekleniyor.

"TEKLİFİ İMZALADIK"
Belediye yetkilileri kararın Meclis'ten çıkmasının ardından yeni ismin yer aldığı tabelaların en kısa sürede caddeye takılacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD Büyükelçiliği önünde bulunan adını "Zeytin Dalı" olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 16:28
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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karatuğ karatuğ

helal sana sincanlı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 19:02
Adem Adem

Güzel fikir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:27
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