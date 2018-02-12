Ankara Çankaya'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değişirilmesine ilişkin öneri Belediye meclisinde kararlaştırılacak.

BU AKŞAM DEĞİŞECEK

Öneri eğişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın tarafından yapıldı. Bu akşam gerçekleşecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülecek olan önerinin ardıdnan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değişirilmesi bekleniyor.

"TEKLİFİ İMZALADIK"

Belediye yetkilileri kararın Meclis'ten çıkmasının ardından yeni ismin yer aldığı tabelaların en kısa sürede caddeye takılacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını "Zeytin Dalı" olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.