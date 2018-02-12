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'de kafalar karışık: Atatürk'ün askeri mi yoldaşı mı

'de, "Atatürk'ün askeriyiz" diyenlere karşı "Askeri değil, yoldaşıyız" savunmasını yapan ikinci bir grup çıktı. Başkanı Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından ne cevap vereceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu ise yöneltilen soru karşısında net bir yanıt veremedi.

CHPde kafalar karışık: Atatürkün askeri mi yoldaşı mı

Genel Başkanı 'na, partinin tartışmalı ismi Başkanı 'nun Atatürk'ün askeri değil, yoldaşı olduğunu açıklamasının ardından ilk kez konu hakkında bir soru yöneltildi.

RENGİNİ BELLİ ETMEDİ
Hürriyet'ten İpek Özbey'in "'ün askeri misiniz, yoldaşı mı?" sorusuna CHP Lideri, rengini belli etmeyen bir yanıt verdi:

"ATATÜRK BENİM HER ŞEYİM"
"Ben Atatürk'ün düşüncelerini savunan bir kişiyim. Atatürk benim her şeyim. Atatürk'ün düşüncelerini savunan insanlar değişik sloganlar kullanırlar.

Bir grup "Askeriyiz", bir grup "yoldaşıyız" der. İkisinin de amacı şu aslında:

"Ben Atatürk'ün çağdaş 'yi yakalama ve onu aşma iradesini benimsiyorum. O irade için mücadele edeceğim" demek. Atatürkçülük geçmişe takılı kalmak değil çağdaş geleceği inşa etmektir."

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SKANDAL TWİTLERİNDEN BAZILARI



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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 11:18
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Bu düşük profilliler Atatürk'ün hiçbir şeyi. Bunlar ajanlık yapsın, bizi şikayet etsin durmadan sızlansın. Atatürk yokluk içinde bile metanetini korumuş, milletin ferasetine ve yaradana güvenmiş ve hep galip gelmiş. Bunlar Atatürk'ün hiçbir şeyi olamaz. Atatürk devlet kurmuş vatan kurmuş. Bunlar vatan hainliği peşinde. Beceremezler ya olsa olsa bunlar Atatürk düşmanı olur.

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evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 17:38
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

Sayın ATAM senin kurduğun partini ne hale getirdiler sağ olsan da görsen

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 14:35
yusuf yusuf

Bunlar marksist bir örgurun uyeleridir Ataturku maske olarak kullaniyorlar. inanmayin bu hainlere.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 14:29
MURAT MURAT

BUNLARA BİZİM ALIN TERİMİZDEN MAAŞ VERİYORSUNUZ. VERMEYİN....

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evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 14:26
KARTAL KARTAL

ÇOOOOOK YAZIK ATATÜRKÜN KURDUGU PARTİYE BİR BAKIN İÇİNDE ERMENİSİ VAR KOMİNİSTİ VAR ÇAMURCUSU VAR GASPCISI VAR HARAMİLERİ VAR BENCE ATATÜRKÜN PARTİSİ BU OLAMAZ...........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 13:34
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