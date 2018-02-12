CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, partinin tartışmalı ismi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'ün askeri değil, yoldaşı olduğunu açıklamasının ardından ilk kez konu hakkında bir soru yöneltildi.
RENGİNİ BELLİ ETMEDİ
Hürriyet'ten İpek Özbey'in "Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri misiniz, yoldaşı mı?" sorusuna CHP Lideri, rengini belli etmeyen bir yanıt verdi:
"ATATÜRK BENİM HER ŞEYİM"
"Ben Atatürk'ün düşüncelerini savunan bir kişiyim. Atatürk benim her şeyim. Atatürk'ün düşüncelerini savunan insanlar değişik sloganlar kullanırlar.
Bir grup "Askeriyiz", bir grup "yoldaşıyız" der. İkisinin de amacı şu aslında:
"Ben Atatürk'ün çağdaş Türkiye'yi yakalama ve onu aşma iradesini benimsiyorum. O irade için mücadele edeceğim" demek. Atatürkçülük geçmişe takılı kalmak değil çağdaş geleceği inşa etmektir."
CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SKANDAL TWİTLERİNDEN BAZILARI
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Bu düşük profilliler Atatürk'ün hiçbir şeyi. Bunlar ajanlık yapsın, bizi şikayet etsin durmadan sızlansın. Atatürk yokluk içinde bile metanetini korumuş, milletin ferasetine ve yaradana güvenmiş ve hep galip gelmiş. Bunlar Atatürk'ün hiçbir şeyi olamaz. Atatürk devlet kurmuş vatan kurmuş. Bunlar vatan hainliği peşinde. Beceremezler ya olsa olsa bunlar Atatürk düşmanı olur.
Sayın ATAM senin kurduğun partini ne hale getirdiler sağ olsan da görsen
Bunlar marksist bir örgurun uyeleridir Ataturku maske olarak kullaniyorlar. inanmayin bu hainlere.
BUNLARA BİZİM ALIN TERİMİZDEN MAAŞ VERİYORSUNUZ. VERMEYİN....
ÇOOOOOK YAZIK ATATÜRKÜN KURDUGU PARTİYE BİR BAKIN İÇİNDE ERMENİSİ VAR KOMİNİSTİ VAR ÇAMURCUSU VAR GASPCISI VAR HARAMİLERİ VAR BENCE ATATÜRKÜN PARTİSİ BU OLAMAZ...........................
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