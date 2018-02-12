15 Temmuz Şehitler köprüsünde hareketli dakikalar!

Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine park etti.
Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Ekipler, elinde silah olduğu belirtilen eylemciyi bir süre ikna etmeye çalıştı.
Bu kişinin "dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yaptığı kaydedildi.
KÖPRÜ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
İBB Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü trafiğe açıldı.
15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi polise teslim oldu
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