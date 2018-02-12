Azeri vekil Paşayeva'dan dikkat çeken Afrin çıkışı

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türk-Müslüman dünyasının birbirine sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Bu coğrafyada yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz. Bunun tek çıkış noktası birlik olmak ve genç nesillerimizi doğru yetiştirmemiz." dedi.

Paşayeva yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin haklı mücadelesi olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin yıllarca terörle mücadele ettiğini anımsatan Paşayeva şu ifadeleri kullandı:

Bu PKK örgütünün ismini farklı bölgelerde değiştirseniz ne olur, bu zihniyet aynı zihniyettir. Bunlar PKK terör örgütünün kollarıdır. Türkiye yıllarca bunlarla mücadelede binlerce şehit verdi, binlerce insanımız katledildi. O yüzden Türkiye, haklı bir mücadele veriyor.

Paşayeva, terörün insanlık düşmanı olduğunu, terör örgütüne karşı mücadele etmenin insanlığın yanında durmak anlamına geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden Afrin harekatı Türkiye'nin hakkıdır. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kararlarla Türkiye'nin, sınırlarının ve sınırlarında yaşayan insanların güvenliğini sağlamak için Afrin'de terörle mücadele etmesi hukukudur. Batı da ve Avrupa da bunu çok iyi biliyor ancak işin çok üzücü tarafı odur ki bazı Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin mücadelesine değil terör örgütlerine destek veriyor."

"AVRUPA İKİ YÜZLÜ"

Avrupa ülkelerinin gelişen olayları görmezden geldiğini, hatta terör örgütünü destekleyen açıklamalar yaptığını anlatan Paşayeva, şunları kaydetti:

"Almanya parlamentosunda terör örgütü fularları takıldı. Avrupa çok iki yüzlü. Terörle mücadeleden bahsediyorsanız nerede olursa olsun karşısında durmanız gerekir. 'Terör, Türkiye'ye karşı olursa biz yokuz ama Türkiye'ye karşı bizim yanımızda olun.' yaklaşımı doğru değil. Bu yaklaşımla terörle mücadele olmaz. Biz bunu Hocalı'da, Karadağ'da yaşadık.

"DOĞRULARI ANLATMAMIZ LAZIM"

Paşayeva, Azerbaycan adına her zaman Türkiye'nin mücadelesinin yanında yer aldıklarını dile getirerek, desteklerini uluslararası arenada da sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye aleyhine terörle mücadele konusunda algı operasyonu yapmak isteyenlere karşı diasporalara çağrıda bulunan Paşayeva, "Farklı ülkelerde bizim insanlarımız var. Fransa'da sayımız yarım milyon, Almanya'da sayımız 3 milyondan fazla, sadece Türkiye'den gidenleri söylemiyorum. Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinden Müslümanları da katarsak rakam daha da artar. Her Avrupa ülkesinde on binlerce insanımız var. Onların da o ülkelerde algı operasyonlarına karşı mücadele yapmaları lazım. Doğruları anlatmaları ve savunmaları lazım." şeklinde konuştu.