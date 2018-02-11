Yakalanan terörist ağlayarak itiraf etti

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG saflarında çatışmalarına katılan militanlar Zeytin Dalıoperasyonunun 22. gününde ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karşısında direnç gösteremeyen terör örgütü militanlarından bazıları öldürülme korkusu ile teslim oluyor.

Bölgeye hakim Burseya Dağı'nın ele geçirilmesiyle birlikte Azez ve çevresinde ağır kayıplar veren terör örgütü mensuplarından ikisi ÖSO tarafından Kastel Cindo'daki tünellerde kıskıvrak yakalandı.