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ABD'li Korgeneral McMaster ile kritik görüşme

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'da görüştü.

ABDli Korgeneral McMaster ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, dün ve bugün 'u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. .

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edildiği ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu dile getirildi.

Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konuların detaylı biçimde ele alındığı ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yollarının araştırıldığı kaydedildi.

"Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul'u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştür. Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır.

Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır."

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 13:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ATABEY ATABEY

Diplomatik bir dille kamuoyuna açıklanan görüşme, gerçekte ABD' için hiç iç açıcı değil. Menbiç'den çıkmazlar ise başlarına gelecek olan durum aktarıldı.ABD tarihin sayfalarına gömülür kalır. Biz eğer çatışırsak orada,yada karşılık verirlerse, arkadan İngiltere onlara sanırım büyük süprizler hazırlamış, onları görücez. ve ardından ABD THE END yazısı gelecek, director by PENTAGON yazacak..bu son film onlar için..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.02.2018 20:32
şahin şahin

Cenabı Allah Amerikalı yetkilileri kahretsin inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.02.2018 16:05
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