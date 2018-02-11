Bahçeli bu görüntüye ateş püskürdü

Antalya'da partisinin İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin satır başları şöyle:

Helikopterimiz düştüğü anda yaşanan patlama akıllara pek çok soru getirmiştir. Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik vardır. Bir günde 11 şehidin acısı ocaklara kor gibi düşmüştür.

Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır. İnancımıza göre şehitler ölmemiştir. Türkiye felaketlerin üstesinden gelecektir. Terörle girdiğimiz bu yüksek mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır.





'ABD İLE MÜTTEFİKLİK NASIL SÜRDÜRÜLECEK'

PKK PYD hesap verecek, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini ödeyecektir. ABD'li komutan Funk, Türkiye'nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını söylemiştir. Yanlış hesap bu sömürgeciye göre nedir? Türkiye'nin PKK ile mücadelesini tuhaf buluyormuş. Funk asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görememiştir. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir? ABD ile temas kesilirse, siyaset yerine silah konuşursa, eller tetiklere giderse olacakları hesap edip sonuçlarını düşünen var mıdır?

Nedir bu çektiklerimiz? ABD özel kuvvetlerinin teröristlerle nöbet tutmaları rezilliktir. Bu durum açık çatışmaya doğru gitmektedir. ABD, PYD'nin yanında yer almıştır. FETÖ başaramayınca diğer terör örgütleriyle buluşmuştur. ABD yanlıştan dönmez ise duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır.

'ABD HİÇBİR SÖZÜNÜ TUTMADI'

Dostluk ve düşmanlık gibi iki keskin uçtan diğerine geçiş süreçlerinde önce bağımsız karar verebilme ve mütekabiliyet esas olmalıdır. Geleneksel Türk dış politikası burada anlamını bulmuştur. Türkiye girdiği bir savaştan mağlup dönmüş bir ülke değildir. ABD hiçbir sözünü tutmamıştır.

Kabullenmediğimiz her dayatmayı bir yenisi izliyor. Bunu reddediyoruz. ABD'nin gözetiminde Menbiç'ten Afrin'e terörist kaydırıldığı medyaya yansımıştır. Kılıçdaroğlu nasıl kıvranırsa kıvransın Afrin'e mutlaka girilmeli, teröristlerden arındırılmalıdır. Devamında da Menbiç'i insanlık mikroplarından arındırmak boynumuzun borcudur.

Afrin'e girmeyeceksek Zeytin Dalı harekatını neden başlattık? Bunu Kılıçdaroğlu bilmiyorsa, bölgeyi her fırsatta bildiğini söyleyen Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor?



'BÖLGEMİZ ÇOK VAHİM GELİŞMELERE GEBEDİR'

Kızıl Elma desek kilosunun ne kadar olduğunu sorarlar. Bunlar ki anca 'falanımıza filan olur'la, unutmayın kafamızı çevirdiğimizde de yalan olup kurumuş yaprak gibi savrulup giderler. Ege ve Akdeniz'de gerilim politikası uygulayanlar gaflettedir.

Suriye İsrail jetini vurmuş, İsrail hemen misilleme yapmıştır. Bölgemiz çok vahim gelişmelere gebedir. Buhran süreci çok tehlikeli şekilde mesafe almaktadır.

Her şeye rağmen MHP şer cephesinin, gafil siyasetçilerin ithamlarına rağmen milletimizin umudu olarak dimdik ayaktadır ve olağan büyük kurultayını gerçekleştirecektir.

Kadrolarımız ülkemizin ağır sorunlarının farkındadır. MHP bazılarının aklının almayacağı kadar engin bir millet sevgisiyle hareket etmeyi ilke edinmiş bir partidir.