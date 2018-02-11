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Şehit Binbaşı 'ın kızından duygusal mektup

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Binbaşı 'ın kızı Elif Naz Albayrak'ın Afrin'e düzenlenen operasyona destek olmak amacıyla yazdığı mektup herkesi duygulandırdı.

Şehit Binbaşı Bülent Albayrakın kızından duygusal mektup

Suriye'de sürdürülüyor. Askerlerin ilerleyişi sistemli bir şekilde devam ettirilirken, titizlikle yürütülen harekata yurttan destek yağıyor.

Harekat'ın gerçekleştirildiği Afrin'e Türkiye'den destek mektupları gelirken, o mektupların içerisinde de oldukça anlamlı ve duygu dolu bir mektup vardı: Fırat Kalkanı'nın kahraman şehidi Binbaşı 'ın kızı Elif Naz Albayrak'ın mektubu...

"TÜRK ASKERİ GÜÇLÜDÜR, BABAMDAN BİLİYORUM"
Küçük Elif Naz Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de mücadele veren Mehmetçik abilerine mektup ile seslendi.

"Vatan ve Millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. güçlüdür, cesurdur, inançlıdır. babamdan biliyorum." diyen Elif Naz, kaleme aldığı mektup ile okuyanları duygu yüklü cümlelere boğdu.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 11:45
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