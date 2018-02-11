Zeytin Dalı Harekatı Suriye'de sürdürülüyor. Askerlerin ilerleyişi sistemli bir şekilde devam ettirilirken, titizlikle yürütülen harekata yurttan destek yağıyor.

Harekat'ın gerçekleştirildiği Afrin'e Türkiye'den destek mektupları gelirken, o mektupların içerisinde de oldukça anlamlı ve duygu dolu bir mektup vardı: Fırat Kalkanı'nın kahraman şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz Albayrak'ın mektubu...

"TÜRK ASKERİ GÜÇLÜDÜR, BABAMDAN BİLİYORUM"

Küçük Elif Naz Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de mücadele veren Mehmetçik abilerine mektup ile seslendi.

"Vatan ve Millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesurdur, inançlıdır. babamdan biliyorum." diyen Elif Naz, kaleme aldığı mektup ile okuyanları duygu yüklü cümlelere boğdu.