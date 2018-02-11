Ailesi Gaziantep'e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın, harekâta katılmak için 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Şehidin Afrin'e giderken verdiği son ropörtaj
Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Afrin'e giderken "düğüne gidiyoruz" diye ropörtaj veren askerlerin arasında olduğu ortaya çıktı.
Etiketler: Afrin , enes sarıaslan
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Şehadet herkese nasip olmaz. Bu kutsal şerbeti içen içinde düğündür. Çünkü onları Allahın izniyle Peygamber efendimiz karşılar. Ölüm haktır. vakit geldiğinde ne bir nefes fazla ne bir nefes eksik kader hükmünü işler. Korkaklar yatağında miskinlik içinde bu hükme razı olurlarken, ASLANLARA CENNET KAPILARI AÇILIR. RUHLARINIZ ŞAAD OLSUN BİZE HAKLARINIZI HELAL EDİN.
Allah razı olsun şehitlerimizin mekanları cennet olsun.
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