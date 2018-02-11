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Şehidin 'e giderken verdiği son ropörtaj

'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş 'ın Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Afrin'e giderken "düğüne gidiyoruz" diye ropörtaj veren askerlerin arasında olduğu ortaya çıktı.

Ailesi Gaziantep'e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş 'ın, harekâta katılmak için 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 14:22
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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MİSAFİR MİSAFİR

Şehadet herkese nasip olmaz. Bu kutsal şerbeti içen içinde düğündür. Çünkü onları Allahın izniyle Peygamber efendimiz karşılar. Ölüm haktır. vakit geldiğinde ne bir nefes fazla ne bir nefes eksik kader hükmünü işler. Korkaklar yatağında miskinlik içinde bu hükme razı olurlarken, ASLANLARA CENNET KAPILARI AÇILIR. RUHLARINIZ ŞAAD OLSUN BİZE HAKLARINIZI HELAL EDİN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 11.02.2018 21:47
Mahmut Mahmut

Allah razı olsun şehitlerimizin mekanları cennet olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.02.2018 19:41
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