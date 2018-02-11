Ailesi Gaziantep'e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın, harekâta katılmak için 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.