9 şehidimiz günler önce böyle uğurlanmıştı…

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, dün, ikisi kırıma uğrayan helikopterde, 10'u çatışmada 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye yasa boğulurken, askerlerden 9'unun Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, dün, ikisi kırıma uğrayan helikopterde, 10'u çatışmada 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye yasa boğulurken, askerlerden 9'unun Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.
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Şehitlerin vatanı cennet olsun inşallah.
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