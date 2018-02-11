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9 şehidimiz günler önce böyle uğurlanmıştı…

Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit olan 12 askerden 9'unun aynı birlikte görev yaptığı ortaya çıktı. 25 Ocak tarihinde, şehit askerlerin de aralarında bulunduğu 208 komando, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası'ndan törenle uğurlanmıştı.


Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, dün, ikisi kırıma uğrayan helikopterde, 10'u çatışmada 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye yasa boğulurken, askerlerden 9'unun Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.

  • 11 Şubat 2018, Pazar 15:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Zaza Zaza

Şehitlerin vatanı cennet olsun inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.02.2018 16:03
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