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kongresinde skandal sözler!

Türkiye'nin Afrin şehitlerini uğurladığı bu günde olağan kongresinde skandal sözler... Eş Genel Başkan Sibel Kemalbay, Zeytin Dalı Harekatında hedef alınan terör unsurlarına sahip çıkarak, teröristler için 'halk' ifadesini kullandı!

HDP kongresinde skandal sözler!

3. Olağan Kongresi'nde konuşan Eş Genel Başkan Kemalbay, skandal açıklamalar yaptı. Kemalbay, Afrin operasyonunu eleştirerek, "Türkiye halkları açısından anlamı yoktur. İmzalı bombaları bırakanlar sorumludur. Direnişle karşılaşırsınız. Halk kendini koruyor. Biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Suriye'de sınır ötesinde operasyon gerçekleştiriliyor. Bu kanı durdurmak bizim sorumluluğumuz. Bugün 'savaş gereklidir' diyenler kendi sermayelerinden, koltuklarından bahsediyorlar. Biz kendi ekmeğimizden, suyumuzdan, çocuğumuzdan bahsediyoruz. Bizler bu mücadeleyi yürüttüğümüz için saldırılara maruz kaldık, arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı" dedi.

Kongrede, tutuklu isimler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da mesajları okundu.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 15:15
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

yakında kaşınan yerinizi kaşırlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.02.2018 20:00
kdeniz kdeniz

Allah topunuzun belasını versin vatan hainleri leş fareleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır1
cevapla 11.02.2018 16:55
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