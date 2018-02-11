Türkiye şehitlerini uğurluyor

Afrin'de şehit düşen Hüseyin Şahin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin kalabalık olması nedeniyle bazı vatandaşlar namazı binaların çatılarında kıldı. Şehidin eşi Çiğdem Şahin eşinin askeri üniformasıyla cenaze törenine katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 8 aydır evli olduğu öğrenilen şehidin naaşı, Samsun'un Havza ilçesinde bulunan baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından ilçede bulunan Kevser Cami'ye getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin için, cenaze töreni düzenlendi.

EŞİNİN ASKER ÜNİFORMASINI GİYDİ

5 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenaze törenine 10 bine yakın vatandaş katıldı. Şehidin eşi Çiğdem Şahin ise cenaze törenine eşinin askeri üniformasıyla katıldı. Eşine karşı son görevini yerine getiren Çiğdem Şahin gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, cenaze töreninin kalabalık olması nedeniyle bazı vatandaşlar namazı binaların çatılarında kıldı.

Cenaze törenine, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ahmet Demircan, Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçe kaymakamları askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

MERSİNLİ AFRİN ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un cenazesi, ilk olarak Göktaş Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra şehidin naaşı Otogar Camisi'ne götürüldü.

Mersin Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Akine Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve eşi Zeliha Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri, askeri erkan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve eşi Zeliha Elvan, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Aile, taziyeleri kabul etti.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EKİZ'İ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in (27) cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş Ekiz'in naaşı ilk olarak baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınırken, şehit oğlu Ekiz'in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz'in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, ilçedeki asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

Hatay'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda verdiği 4'üncü şehit olan Ekiz'in ablası Gülşah Ekiz'in Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in de 2010 yılında İstanbul Halkalı'daki servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğu belirtildi.

ADANA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Halis Koca, (28) memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca'nın cenazesi, helikopterle getirildiği ilçe stadından alınarak ailesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehit Koca'nın cenazesi, törenin yapıldığı Ayvalı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Törene, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri ifade edildi. Şehit Koca'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

ŞEHİT ENES SARIASLAN'IN CENAZESİ, ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sarıaslan için Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki Merkez İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası İmam, annesi Hatice, kız kardeşi Esra, ağabeyi Eyüp ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekillerinden Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehit annesi Hatice Sarıaslan tabutun başına gelerek, "Seni vuran eller kırılsın." dedi.

Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suvarlı beldesindeki mezarlığa defnedildi.

AFRİN ŞEHİDİ PİLOT YÜZBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye Afrin'de yürüttüğü operasyon sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33) için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, öğle namazını müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Duygu Karaman, annesi Ayşe Karaman, babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman, şehidin kardeşleri Harika Cebrenur Karaman ve Ahmet Türker Karaman gözyaşları içinde tabuta sarıldı. Şehidin annesi feryat ederken, baba ise "Kahraman oğlum, yakışıklı oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

AĞLAYAN ASKERİN GÖZYAŞINI ŞEHİDİN YAKINI SİLDİ

Şehidin cenaze törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri ile yüzlerce vatandaş katıldı. Şehit Karaman için düzenlenen geçiş töreninde ise aile ayakta durmakta güçlük çekerken, çok sayıda vatandaş da gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. Cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamayan askerin gözyaşlarını ise şehidin yakınlarından biri sildi.