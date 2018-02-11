Cesaret ve esaret!

Anneler eline kına yaktı. Nineler Allah'a yakardı. Babalar kurban kesip askere yolladı. Mehmetçik de cesaretini toptan tüfekten değil işte bu ruhtan aldı.



Zeytin Dalı Harekatı başladı. 80 milyon, ayağa kalktı. Kimi askere yemek yaptı, atkı-bere yolladı. Kimi kınalı kuzuları Allah'a ısmarladı. Mehmetçik de terör yuvalarını dağıttı.

Afrin'e giden komandolarımız, Siirtli annenin Kürtçe duasıyla uğurlandı.



HAİNLER İNLERİNDE YAKALANDI



ABD'nin kuklası PKK/YPG ise cesaret hapıyla teröristleri meydana saldı. Ama o da işe yaramadı.



Suriye'nin kuzeyini işgale kalkışan PKK/YPG'li teröristler ise Türk askerini görünce ne yapacağını şaşırdı. Dağların altındaki tünellerde kıskıvrak yakalandı. Hepsinin haplandığı anlaşıldı.

Avrupa'dan YPG'ye gönderilen 250 bin cesaret hapı Adana'da ele geçirildi.