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, terör örgütü propagandasını engelledi

Avrupa'da bir çok ülke terör örgütü /PKK'yı himaye ederken , terör propagandasını engelleyerek gerçekten terörün karşısında durduğunu gösterdi. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı , "Halkımızın hakiki ve çıkarsız dostu olan Türkiye'ye karşı böyle davranışların sergilenmesi yersiz ve anlamsızdır. Bugünlerde asıl Türkiye’ye destek etkinliklerinin yapılması gerekir." dedi.

Kosova, YPG terör örgütü propagandasını engelledi
'da bir derneğin organize ettiği /PKK terör örgütü propagandası engellendi.

"Kürt Müziği Gecesi" adı altında başkent Priştine'de YPG terör örgütü propagandası yapmayı planlayan "Sabota Sosyal Merkezi" Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından savcılığın talimatıyla Kosova Emniyet Müdürlüğünün harekete geçerek faaliyeti durdurduğu bildirildi.
Etkinliği protesto etmek üzere toplanan bir grup Kosovalı gencin ise gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

TSK VE ZEYTİN DALI HAREKATI ALEYHİNE PAYLAŞIMLARI VAR

Dernek daha önce de sosyal medya sayfası aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı karşıtı paylaşımlar yapmıştı.

​Kosova Kamu Yönetimi Bakanı , konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, provokasyonu kınayarak Kosova'nın imajı ile ülkenin Türkiye ile olan ilişkilerini zedeleyecek etkinliklerden uzak durulmasını beklediklerini ifade etti.
Sivil toplum örgütlerinin bu tarz etkinliklere katılması ve desteklemesinin sakıncalı olduğunu belirten Yağcılar, ülkedeki sivil toplum örgütlerinin bu konularda daha hassas davranmalarını beklediklerini kaydetti.

Yağcılar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kosova'nın hakiki ve çıkarsız dostu olan Türkiye'ye karşı böyle davranışların sergilenmesi yersiz ve anlamsızdır, aslında Kosova'nın zararınadır. Bugünlerde, Türkiye'nin istikrar ve bütünlüğüne karşı yapılan çeşitli terör ve provokasyonların yaşandığını bilerek, asıl Türkiye'ye destek etkinliklerinin yapılması gerekli olduğunu düşünmekteyiz."
Kosovalı Türkler olarak her zaman Türkiye ve Türkiye'nin bütünlüğünden yana olduklarını ifade eden Yağcılar, Kosova polisi tarafından alınan önlemleri takdirle karşıladıklarını kaydetti.

"TERÖR EYLEMLERİNİ MEŞRU GÖSTERMEYE ÇALIŞAN HER TÜRLÜ ETKİNLİĞİN KARŞISINDAYIZ"

​Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Fikrim Damka da AA muhabirine, ülkedeki kurumlarının bu olayın üzerinde durduğunu söyledi. Derneğin faaliyetlerinin incelenmesi gerektiğini belirten Damka, "Bu derneğin Kamu Yönetimi Bakanlığına kayıtlı olup olmadığı öğrenilmeli, böyle bir durum varsa kesinlikle feshedilmesi ve kapatılması gerekir. Derneğin içeriğine bakıldığında demokratik gözükse de terörist grupları desteklediği görülüyor." diye konuştu.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 23:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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kosovali kosovali

ben kosovaliyim prizrenliyim ne mutlu turkum ne mutlu osmanli torunuyum m. s.

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır0
cevapla 10.02.2018 23:27
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