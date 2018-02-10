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'e büyük askeri sevkıyat

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'a geldi. İçinde en az 60 askeri zırhlı aracın olduğu konvoyda çeşitli illerden gelen özel komando birlikleri de yer aldı.

kapsamında farklı birliklerden gönderilen, içerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç, Kırıkhan ilçesinden geçti.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 01:09
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