Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen, içerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç, Kırıkhan ilçesinden geçti.
Afrin'e büyük askeri sevkıyat
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'a geldi. İçinde en az 60 askeri zırhlı aracın olduğu konvoyda çeşitli illerden gelen özel komando birlikleri de yer aldı.
Etiketler: Afrin , Zeytin Dalı Harekatı
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