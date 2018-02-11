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Araç sahiplerine iyi haber

ve motorin fiyatlarında indirim yolda. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 12, motorine ise 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Araç sahiplerine iyi haber

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ve enerji sektörü uzmanları, bir süredir yukarı doğru bir trend izleyen akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir sürecin gündemde olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bunun işaretlerinin de alınmaya başlandığını belirterek, "ABD, ham petrol stoku ve sondaj kuyu sayısındaki artışların etkisiyle motorin ve benzin endeksi bu haftayı ciddi kayıplarla kapadı" dedi. Uzmanlar, bu nedenle motorinde çarşamba gününden geçerli 12-17 kuruş arası indirimin büyük ölçüde kesinleştiğini söyledi.

BENZİNDE İKİNCİ İNDİRİM
Gazete Habertürk'ün haberine göre uzmanlar, de de hafta başında endekste bir kayıp olmaması halinde yine çarşamba gününden geçerli olmak üzere 8-12 kuruş indirim öngörüldüğünü belirterek, "Bu ikinci indirim olacak. Benzine, bu hafta 16 kuruş indirim yapıldı" dedi.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 09:35
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