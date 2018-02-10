39 terörist de öldürüldü. Harekatın 22. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1180'e ulaştı. Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğin geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği stratejik öneme sahip 1027. Tepe'ye cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece kalabalık bir PKK/PYD'li terörist grubu sızarak saldırı düzenledi. Şiddetli çatışmanın yaşandığı bölgeye hava desteği gönderildi. Saat 13.00 sıralarında bölgeye ikmale giden Sikorsky helikopterine koruma sağlayan 2 ATAK helikopterinden biri kaza kırıma uğradı. Helikopterin pilotları Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve Üsteğmen Erdem Mut şehit oldu. 5 Şubat'ta TSK öncülüğündeki ÖSÖ askerleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen ve 'Şehitler Tepesi' adı verilen 1027. Tepe'de çıkan çatışmalarda ise 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Şehitlerimizin isimleri şöyle: Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Piyade Uzman Çavuş Halis Koca, Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca, Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın, Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu.





'CEPHEYE DEĞİL, DÜĞÜNE GİDİYORUZ'

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'deki annesi Ayşe Karaman ile babası Uğur Salim Karaman'a acı haber ulaştı. Karaman'ın evine bayrak asıldı. Düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un (32), Malatya'da oturan 4 yıllık eşi Gizem Mut'a acı haber askerler tarafından verildi. Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Ekiz'in kuzeni Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki servis aracına yönelik terörist saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Samsun'a çifte ateş düştü. Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ve Uzman Çavuş Burak Akalın'ın Samsun'daki baba ocaklarına acı haber verildi. Astsubay Hasan Kuş'un şehadet haberi Mersin'in Anamur ilçesindeki evine bildirildi. 3 yaşında bir çocuğu olan şehidin evi bayraklarla donatıldı. Gaziantepli şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın ise cepheye giderken kendisiyle röportaj yapan gazetecilere "Düğüne gidiyoruz" dediği öğrenildi.

SABAH