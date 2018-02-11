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Meteorolojiden kritik uyarı! İşte 11 Şubat 2018

11 Şubat 2018'de nasıl olacak? 11 Şubat'ta 'da hava nasıl olacak? 11 Şubat'ta 'da hava nasıl olacak? 11 Şubat'ta 'de hava nasıl olacak? 11 Şubat'ta kar yağacak mı? 11 Şubat'ta yağmur yağacak mı? 11 Şubat'ta Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 11 Şubat 2018 hava durumu...

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 09:44
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