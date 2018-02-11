Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden kritik uyarı! İşte 11 Şubat 2018 hava durumu
11 Şubat 2018'de hava durumu nasıl olacak? 11 Şubat'ta İstanbul'da hava nasıl olacak? 11 Şubat'ta Ankara'da hava nasıl olacak? 11 Şubat'ta İzmir'de hava nasıl olacak? 11 Şubat'ta kar yağacak mı? 11 Şubat'ta yağmur yağacak mı? 11 Şubat'ta Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 11 Şubat 2018 hava durumu...
Etiketler: Hava durumu , İç Anadolu , Doğu Anadolu , Diyarbakır , Rize , Bayburt , Elazığ , Batman , Kıyı Ege , Karadeniz , akdeniz , Erzurum , Samsun , Kırklareli , Siirt , Artvin , İstanbul , İzmir , Ankara
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.