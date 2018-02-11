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sınırına sürüyor



'ten, 'nin Halep kentine bağlı sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi. Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda ve tank, Hatay'a geldi.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 22:06
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