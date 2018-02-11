Kilis'ten, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi. Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a geldi.
Afrin sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Etiketler: Kilis , askeri sevkiyat , Suriye , zırhlı araç , Afrin
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