Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek yöntem arayışlarının ele alındığı belirtildi.



Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı. İki ülkenin önceliklerinin ve kaygılarının tartışıldığı belirtildi.



Müttefik olarak Türk-Amerikan ilişkileri, ortak stratejik güçlükler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Kalın ve McMaster'ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları ayrıntısıyla ele aldığı belirtildi. "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.