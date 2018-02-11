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'dan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü. Görüşme sonrası 'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Terörizmle ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.

Beyaz Saraydan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerikan Herbert Raymond McMaster arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin 'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek yöntem arayışlarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı. İki ülkenin önceliklerinin ve kaygılarının tartışıldığı belirtildi.

Müttefik olarak Türk-Amerikan ilişkileri, ortak stratejik güçlükler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Kalın ve McMaster'ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları ayrıntısıyla ele aldığı belirtildi. "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 21:07
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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kızıl elma kızıl elma

ayağını denk al cowboy...atını alırlar altından...

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evet0
hayır0
cevapla 11.02.2018 23:11
ahmet ahmet

Sizin aramaniza gerek yok Türkiye yollari coktan buldu ve nasil temizlenecegini ,de Mehmetcik dünyaya gösteriyor.Buyrun Siz izleyin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.02.2018 22:27
misafir misafir

abd rinin bos laflari..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.02.2018 22:23
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