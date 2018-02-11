Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek yöntem arayışlarının ele alındığı belirtildi.
Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı. İki ülkenin önceliklerinin ve kaygılarının tartışıldığı belirtildi.
Müttefik olarak Türk-Amerikan ilişkileri, ortak stratejik güçlükler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Beyaz Saray'ın açıklamasında, Kalın ve McMaster'ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları ayrıntısıyla ele aldığı belirtildi. "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Terörizmle ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek yöntem arayışlarının ele alındığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ayağını denk al cowboy...atını alırlar altından...
Sizin aramaniza gerek yok Türkiye yollari coktan buldu ve nasil temizlenecegini ,de Mehmetcik dünyaya gösteriyor.Buyrun Siz izleyin.
abd rinin bos laflari..
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