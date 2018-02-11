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Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

Erdoğan, 'da düşen uçakla ilgili Federasyonu Başkanı Putin'e taziye dileğinde bulundu.

Erdoğandan Putine taziye telefonu

, 'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Federasyonu Başkanı 'e taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

Başbakan Binali Yıldırım ise, uçak kazasında 71 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı gönderdi.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 23:11
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