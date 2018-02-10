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Sınıfta skandal görüntüler

'ın Çorlu ilçesinde bir lisede öğrencilerin leri ile alay ettiği görüntülerin da hızla yayılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Pazartesi müfettişler okulda inceleme yapacak" dedi.

Sınıfta skandal görüntüler

Çorlu'da Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki görüntülerde, sınıfta ders anlatmaya çalışan bir , öğrencileri tarafından alaya alınıyor. Öğretmen ders anlattığı esnada ayağa kalkan, öğretmenin kıyafeti ile alay eden, öğretmenin kulağına el hareketi yapan, tüm bunlarla da yetinmeyerek öğretmenini kucaklayan öğrenci, arkadaşları tarafından kahkahalarla izleniyor. Yaşananları kaydeden öğrencilerin görüntüleri da paylaşmasının ardından skandal duyuldu.

KAYMAKAM: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, öğrencinin öğretmeninin kıyafetiyle alay ettiği, kulağına doğru hareket yaptığı ve belinden tutarak havaya kaldırdığı anların kaydedildiği görüntüleri izlediğini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

'ÜC ÖĞRENCİNİN ADI GEÇİYOR'
Söz konusu görüntülerin önceki gün çekildiği bilgisini aldıklarını ifade eden Kılıç, "Biz de görüntüleri öğrenciler sosyal medyada paylaşınca gördük. Olayın içinde üç öğrencinin adı geçiyor. Pazartesi bahse konu öğretmen ve öğrencilerle ilgili müfettişler okulda inceleme yapacak" dedi.

'ÖĞRETMEN OKUL İDARESİNE BİLDİRMELİYDİ'
Kılıç, konuyla ilgili idari soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, "Öğretmen bu olaylar yaşandıktan sonra hemen sınıftan çıkarak durumu okul idaresine bildirmeliydi. Ancak bunu yapmamış. O yüzden öğretmenle ilgili de soruşturma başlattık" diye konuştu.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 17:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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veli veli

Şimdi size soruyorum öğretmenin yerinde siz olsanız ne yapardınız?Bir sorum daha olacak öğretmenin ne gibi yetkisi var

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.02.2018 21:24
L&#252;tfi Lütfi

Koltuğundan korkan müdürler yüzünden böyle hadiseler devam eder.Kulağa gelenler çoğu okullarda disiplin yönetmeliği tehditler yüzünden uygulanamadığı yönünde.Tatlı disiplinin sağlanacağı adımlar atılmalı.Bakanlık destek olmalı.SINIF HAKİMİYETİ BİTEN OKULLARDA EĞİTİMDEN bahsetmek zor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 10.02.2018 19:41
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