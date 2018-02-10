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Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince savaş uçakları, helikopter ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

Afrindeki terör hedefleri vuruluyor

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terörörgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Savaş uçakları ve helikopter ile Hatay'ın Suriye sınırında kurulu obüs topları birçok terör hedefini vuruyor.

DUMANLAR YÜKSELİYOR
Birçok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışma sesleri Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden duyuluyor.



  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 16:53
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Allah razı olsun Mehmetçiklerimizden desteklerimiz ve dualarımız her zaman Mehmetçiklerimizle şehitlerimizin intikamı alınsın binlerce terörist ila cehenneme zümera'ya gönderilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 10.02.2018 18:10
Naim Naim

Sivillerin duyuru ile terk edeceği Afrin merkezini teröristleri ile birlikte bombalayıp havaya uçuralım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 10.02.2018 18:05
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