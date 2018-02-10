Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terörörgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.
Savaş uçakları ve helikopter ile Hatay'ın Suriye sınırında kurulu obüs topları birçok terör hedefini vuruyor.
DUMANLAR YÜKSELİYOR
Birçok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışma sesleri Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden duyuluyor.
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Allah razı olsun Mehmetçiklerimizden desteklerimiz ve dualarımız her zaman Mehmetçiklerimizle şehitlerimizin intikamı alınsın binlerce terörist ila cehenneme zümera'ya gönderilsin.
Sivillerin duyuru ile terk edeceği Afrin merkezini teröristleri ile birlikte bombalayıp havaya uçuralım.
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