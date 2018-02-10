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soy sorgulama nasıl yapılır? sorgulama işlemi için tıklayın...

sorgulama yöntemi nedir? Soy sorgulama konusu günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Vatandaşların tüm resmi işlemlerini yaptığı e-Devlet'e alt üst soy sorgulama seçeneğinin de eklenmesiyle 7'den 70'e yüz milyonlarca vatandaş soyağacı sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabını arıyor. Soyağacı sorgulama yöntemiyle 1800'lü yıllara kadar geriye giderek soy sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Sisteme aynı anda milyonlarca yüklenme sonucunda e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası kilitlendi. Peki Nüfus ve Vatandaşlık işleri ile alt üst soy sorgulama sayfası ne zaman açılacak? Soyağacı sorgulama konusundaki tüm son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de.

E-Devlet bir devrim yaparak vatandaşın büyük işine yarayan hizmetlerine bir yenisini daha ekledi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kapsamında alt üst soy sorgulamayı aktif hale getirerek kendi gündemini oluşturdu. Bununla birlikte milyonlarca vatandaş arama motoru Google üzerinden sorgulama aratmalarını yapmaya başladı. Kimileri sisteme giriş yapıp dedesinin dedesinin nerede doğduğunu bile öğrenirken kimileri ise sistem kilitlendiği için işlemlerini gerçekleştiremedi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada toplam olarak 310 bin sorgulama çıktısı verildiği ifade edildi, açıklamanın devamında soy sorgulama konusunda günlük bir kotanın olacağı ve bu kota doldukça ertesi güne ayrı bir kota açılacağı ifade edildi.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 17:12
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