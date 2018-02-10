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'da terör örgütü 'a operasyon

Terör örgütü 'a operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. 6 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbulda terör örgütü DEAŞa operasyon

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 3 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 31 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 10:31
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