Kahramanmaraş'ta feci kaza: 8 ölü, 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı.
AA'nın haberine göre; kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Minibüstekilerin Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulundu
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