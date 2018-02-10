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Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

Afrin'deki YPG'li teröristlere götürülmek için yola çıkarılan cesaret verici 250 bin uyuşturucu hap, Adana polisinin titiz çalışmasıyla ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, Avrupa'dan kaçak yolla ülkeye sokulan 250 bin cesaret verici uyuşturucu hapın Hatay'a getirileceği ihbarını aldı.

  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 11:04
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Gurbetci Gurbetci

Niye zeyirlenmis haplarlan deyistirmediler......

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evet0
hayır0
cevapla 10.02.2018 13:55
ihsan ihsan

bıraksaydınız haplarla akılları normal işlemez gbertmek kolaylaşırdı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.02.2018 11:20
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