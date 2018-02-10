Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, Avrupa'dan kaçak yolla ülkeye sokulan 250 bin cesaret verici uyuşturucu hapın Hatay'a getirileceği ihbarını aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, Avrupa'dan kaçak yolla ülkeye sokulan 250 bin cesaret verici uyuşturucu hapın Hatay'a getirileceği ihbarını aldı.
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Niye zeyirlenmis haplarlan deyistirmediler......
bıraksaydınız haplarla akılları normal işlemez gbertmek kolaylaşırdı
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