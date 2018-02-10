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'e linç

Türkiye'de baskı ortamı olamadığını söyleyen sosyal medyada linç edildi.

Hülya Koçyiğite linç

Bir gazeteye röportaj veren Yeşilçam'ın efsane ismi "Türkiye'de kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür" dedi.

Bu sözlerin ardından Hülya Koçyiğit saldırılara maruz kaldı.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ

ve gibi FETÖ tetikçileriyle CHP'li vekil Mehmet Göker gibi bir çok isim Koçyiğit'i sosyal medyada linç etti.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 01:35
YORUMLAR 14 yorum yapıldı

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fuat kam fuat kam

ne kadar şerefsiz ve vatan haini satılık köpek varsa saldırıya geçmiş,sen cumhurbaşkanına hakaret edeceksin,Türkiye cumhuriyetinin hükümetine askerine polisine küfredeceksin vatandaşına koyun ve cahil diyeceksin biz de susacağız öylemi yok öyle yağma tükürürüm sizin demokrasi anlayışınıza köpekler..........

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evet3
hayır0
cevapla 11.02.2018 18:56
vatandas vatandas

adam yazmış gazeteciler tutuklu diye ulan hergün vatan hainliği yapıp evine gidip gelebilyorsun soyadın gibi yuvarlak hain. can dündar denen hain bir bak bakalım dünyaya kaç tane devletinin gizli yardımlarını dünyaya servis edip senin gibi hapse tıkılıp sonra kaç diye serbest bırakılan vatan haini var. Güneş balçıkla sıvanmaz hepiniz tarih çöplüğünde küf kokulu müsvette olarak hatırlanmayacaksınız bile.

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evet4
hayır0
cevapla 11.02.2018 15:27
Dost Dost

Sen erkeksen Amerika’ya Suriye’de ne işin var de bakalım Alman köpeği (john dündar) bak suyu nerde içiyorsun, bu savaş değil terörisleri yok etme harekatıdır. Banu’da unutma

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evet4
hayır0
cevapla 11.02.2018 13:09
misafir misafir

can dündar denen hiyanet te tweet atarken pkk - ypg terör örgütü abdullah öcalan bebek katilidir diye yazsın bakalım almanya onu nasıl sınır dışı ediyor yada almanya da dışarı çıkabiliyor mu

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evet3
hayır0
cevapla 11.02.2018 12:42
ABdulkadir ABdulkadir

Onlar Amerika'ya almanyaya fetõya hainlik yapti ve yapiyor diyebiliyorlarmi Almanya'da varmı o õzgurlúk

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evet2
hayır0
cevapla 11.02.2018 12:28
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