Bir gazeteye röportaj veren Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit "Türkiye'de kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür" dedi.



Bu sözlerin ardından Hülya Koçyiğit saldırılara maruz kaldı.



SOSYAL MEDYADA LİNÇ



Can Dündar ve Fatih Portakal gibi FETÖ tetikçileriyle CHP'li vekil Mehmet Göker gibi bir çok isim Koçyiğit'i sosyal medyada linç etti.