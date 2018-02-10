Bir gazeteye röportaj veren Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit "Türkiye'de kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür" dedi.
Bu sözlerin ardından Hülya Koçyiğit saldırılara maruz kaldı.
SOSYAL MEDYADA LİNÇ
Can Dündar ve Fatih Portakal gibi FETÖ tetikçileriyle CHP'li vekil Mehmet Göker gibi bir çok isim Koçyiğit'i sosyal medyada linç etti.
Hülya Koçyiğit'e linç
Türkiye'de baskı ortamı olamadığını söyleyen Hülya Koçyiğit sosyal medyada linç edildi.
Bir gazeteye röportaj veren Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit "Türkiye'de kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür" dedi.
Etiketler: Hülya Koçyiğit , can dündar , Fatih Portakal
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ne kadar şerefsiz ve vatan haini satılık köpek varsa saldırıya geçmiş,sen cumhurbaşkanına hakaret edeceksin,Türkiye cumhuriyetinin hükümetine askerine polisine küfredeceksin vatandaşına koyun ve cahil diyeceksin biz de susacağız öylemi yok öyle yağma tükürürüm sizin demokrasi anlayışınıza köpekler..........
adam yazmış gazeteciler tutuklu diye ulan hergün vatan hainliği yapıp evine gidip gelebilyorsun soyadın gibi yuvarlak hain. can dündar denen hain bir bak bakalım dünyaya kaç tane devletinin gizli yardımlarını dünyaya servis edip senin gibi hapse tıkılıp sonra kaç diye serbest bırakılan vatan haini var. Güneş balçıkla sıvanmaz hepiniz tarih çöplüğünde küf kokulu müsvette olarak hatırlanmayacaksınız bile.
Sen erkeksen Amerika’ya Suriye’de ne işin var de bakalım Alman köpeği (john dündar) bak suyu nerde içiyorsun, bu savaş değil terörisleri yok etme harekatıdır. Banu’da unutma
can dündar denen hiyanet te tweet atarken pkk - ypg terör örgütü abdullah öcalan bebek katilidir diye yazsın bakalım almanya onu nasıl sınır dışı ediyor yada almanya da dışarı çıkabiliyor mu
Onlar Amerika'ya almanyaya fetõya hainlik yapti ve yapiyor diyebiliyorlarmi Almanya'da varmı o õzgurlúk
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