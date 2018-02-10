Helikopterin düşürüldüğü bölgeden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmasında Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askeri helikopterin düşürüldüğünü söyledi. Doğan Haber Ajansı helikopterin düşürüldüğü bölgeden ilk görüntüleri geçti. NTV muhabiri Yağız Şenkal Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yoğun bir helikopter trafiğinin yaşandığını söyledi.

HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

YARALI ASKERLER, HATAY'A GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "az önce bir helikopterimiz düşürüldü" açıklamasının ardından yaralanan Türk Askerleri Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ERDOĞAN DUYURDU: AZ ÖNCE BİR HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerimiz sınırlarımız içinde ve dışında yürekleriyle, bilekleriyle, cesaretleriyle, kanlarıyla büyük bir mücadeleyi yürütüyor. Bu sabah itibarıyla 1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabii ki bir savaşın içindeyiz, kaybımız da olacak.

"KAT BE KAT FAZLASIYLA ÖDEYECEKLER"

Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bedelini misliyle değil kat be kat fazlasıyla ödeyecekler. Çünkü biz kararlıyız. İnanıyoruz ve üstünüz. Bunu da başaracağız.



BAŞBAKAN: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Muğla'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise Afrin harekatı kapsamında 2 Atak helikopterinden birisinin düştüğünü ve 2 şehidimizin olduğunu ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan helikopterin düşmesine ilikin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, operasyona katılan iki helikopterden birinin düştüğünü ve 2 askerin şehit olduğunu söyledi.