Erdoğan: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

"AZ ÖNCE BİR HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ"

Zeytin Dalı harekatına değinen Erdoğan, "1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. " dedi.

"BUNUN BEDELİNİ, FAZLASIYLA ÖDEYECEKLER"

Erdoğan, "Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



ERDOĞAN'DAN ŞENOCAK'A TEBRİK

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Selim Temurci'den alan Bayram Şenocak kardeşimi tebrik ediyorum. Selim Temurci kardeşimle farklı görevlerde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni il başkanımız Şenocak gençlik kollarımızdan yetişerek buralara gelen bir kardeşimizdir.



"AK PARTİ OLARAK ÖNCÜLÜĞÜ KİMSEYE BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ"

Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.



"EKSİKLER GİDERİLİR, HATALAR DÜZELTİLİR"

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.



"MÜTTEFİKİMİZ DİYE GÖRDÜĞÜMÜZ KİMİ DEVLETLERİN ARTIK..."

Ne FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı ve bundan sonra da bozamayacaktır.