Başbakan'dan düşen helikopterle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan helikopterin düşmesine ilişkin konuştu. Başbakan operasyona katılan iki ATAK helikopterden birinin düştüğünü ve 2 askerin şehit olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde delil yok, araştırmalar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor. Düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

YARALI ASKERLER, HATAY'A GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "az önce bir helikopterimiz düşürüldü" açıklamasının ardından yaralanan Türk Askerleri Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.