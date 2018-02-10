Havada karada
Türk askeri Zeytin Dalı Harekatı ile dünyaya operasyon dersi verdi. Hatay’ın Oğulpınar Hudut Karakolu’nda bulunan topçu birlikleri kilometrelerce uzaklıktaki terör hedeflerini yerle bir etti. Şimdiye kadar bin 62 terörist etkisiz hale getirildi...
AFRİN'İN MERKEZİ DE VAR
Jetlerimiz ise havadan terör unsurlarını yok etti. Hava harekâtında vurulan yerler arasına Afrin merkez, Minniğ, Bafilun Dağı, Raco ve Kefr Cenne de vardı. Afrin'deki terör örgütü YPG'nin komuta merkezinin de yerle bir edildiği belirtildi.
500 KİLOMETREKAREYİ TARIYOR
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekâtı'nı havadan denetledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte, 'Havadan İhbar Kontrol Uçağı'ndan Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir" denildi. Söz konusu uçağın özellikleri ise dikkat çekiciydi. Boeing 737-700 serisi yolcu uçağının gövdesine sahip olan uçağın 10 kişilik mürettebatı bulunuyor. Yakıt ikmali yapmadan 20 saat havada kalabilen uçak, görev uçuşu sırasında 500 kilometre kareyi radarı ile tarayabiliyor. Söz konusu uçak, dünyada nadir ülkeler tarafından kullanılıyor.
Yunus EMRE KAVAK
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
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