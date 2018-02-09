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Zararlı roket

Zararlı roket
Tesla Motors, 'ın sahibi olduğu SpaceX önderliğinde geliştirilen roketin uzaya gönderilmesinden bir gün sonra duyurduğu verilerde, şirketin 31 Aralık'tan sona eren dördüncü çeyrek döneminde, 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.


Tesla'nın 2017 yılı tamamındaki zararı ise 1.96 milyar dolara ulaştı.
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