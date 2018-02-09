Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.



AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Karamollaoğlu'nu, partiye gelişinde AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı karşıladı.





Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da hazır bulundu.

FİKİR TEATİSİ

Görüşme sonrasında çıkışta gazetecilere açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, "Sadece şunu söyleyeyim, biz Sayın Cumhurbaşkanına uyum yasaları ile ilgili yaptığımız çalışmayı taktim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili bir fikir teatisinde bulunduk" diye konuşu.

Karamollaoğlu, ittifak sorularına ise cevap vermedi.