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ta dev başarı

Dünyaca ünlü araştırma şirketi , alanında yaptığı açıklamada dünyada en güvenilir ülkenin olduğunu açıkladı.

Sağlıkta dev başarı

, Twitter'dan hizmetleri konusunda hangi ülkede ne oranda endişe duyulduğuna dair verileri açıkladı.

Araştırma sonuçları, 'nin sağlık hizmetleri konusunda en az endişe duyulan ülke olduğu gerçeğini ortaya koydu.

İngiltere'de %42, ABD'de %38 oranında yaşandığı belirlenen bu endişenin, Türkiye'de ise sadece %3'te kalması sağlık hizmetlerine olan güveni gösterdi.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 10:00
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