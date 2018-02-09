Sağlıkta dev başarı

The Spectator Index, Twitter'dan sağlık hizmetleri konusunda hangi ülkede ne oranda endişe duyulduğuna dair verileri açıkladı.
Araştırma sonuçları, Türkiye'nin sağlık hizmetleri konusunda en az endişe duyulan ülke olduğu gerçeğini ortaya koydu.
İngiltere'de %42, ABD'de %38 oranında yaşandığı belirlenen bu endişenin, Türkiye'de ise sadece %3'te kalması sağlık hizmetlerine olan güveni gösterdi.
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