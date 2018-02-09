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'ın ’yi kovduğu ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle ’yi karalayan açıklamalar yapan Avrupa Parlamentosu Raportörü ’nin olduğu dönemde tarafından bakanlıktan kovulduğu ortaya çıktı.

Bekir Bozdağın Kati Piri’yi kovduğu ortaya çıktı

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Avrupa Parlamentosu'ndan 'yı ziyaret eden heyette bulunan 'nin o dönem olan Başbakan Yardımcısı tarafından Adalet Bakanlığındaki görüşmeye kul edilmediği ortaya çıktı. Bozdağ'ın heyette bulunmasını istememesine rağmen heyetle birlikte Adalet Bakanlığı binasına gelen Piri'nin salondan çıkartılmasını istediği ve bunun üzerine de Kati Piri'nin Adalet Bakanlığındaki toplantıya katılmadığı ifade edildi.

Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Kati Piri'yi bakanlığa almadığını ifade ederek, "Yani görüştüğümde karşımda mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil. O zaman ben seninle niye görüşeyim. Benimle konuşuyorsun, dinliyorsun, benim dediklerimin hiçbirini yazmıyorsun, terör örgütlerinin her dediği yalanı onları çürütüyorsun, bunlar iftiradır diyorsun, ona rağmen bile bile çürütülen şeyleri de raporlara koyuyorsun. Onun için de bu raporun 'de bir saygınlık uyandırması mümkün değil. AB üyesi ülkelere Türkiye karşıtlarının, Türkiye düşmanlarının, Türkiye zayıflasın diye terör örgütlerine destek olanların hazırladıkları raporlarla Türkiye hakkında doğru sonuçlara ulaşılamaz" dedi.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 10:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah razı olsun başbakan yardımcımızdan.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 15:26
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