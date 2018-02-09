Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na Türkmen askerlerinden destek geldi.
ÖSO'nun Türkmen komandoları Afrin yolunda
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Allah gazanızı mübarek eylesin Türk milleti olarak desteklerimiz ve dualarımız her zaman Mehmetçiklerimizle aynı davaya hizmet eden siz kardeşlerimizledir Allah sizleri korusun büyük kolaylıklar versin zaferlerle donatsın İnşallah.
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