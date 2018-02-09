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ÖSO'nun Türkmen komandoları Afrin yolunda



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na Türkmen askerlerinden destek geldi.

  • 09 Şubat 2018, Cuma 12:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah gazanızı mübarek eylesin Türk milleti olarak desteklerimiz ve dualarımız her zaman Mehmetçiklerimizle aynı davaya hizmet eden siz kardeşlerimizledir Allah sizleri korusun büyük kolaylıklar versin zaferlerle donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 15:13
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