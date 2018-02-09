Yurdun birçok yerinde etkisini kuvvetlendirecek olan yağmur özellikle pazar günü yurdun batı kesimlerinde etkili olacak. Cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları da düşmeye başlayacak bugün İstanbul'da 13 derece civarında hissedilen hava sıcaklıkları pazar günü 7 dereceye kadar düşecek. Hafta ortasına doğru soğuk hava etkisini artıracak.
Meteorolojiden uyarı geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 9 Şubat 2018 hava durumu
9 Şubat 2018'de hava durumu nasıl olacak? 9 Şubat'ta İstanbul'da yağmur yağacak mı? 9 Şubat'ta Ankara'da yağmur yağacak mı? 9 Şubat'ta İzmir'de yağmur yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte tüm bu sorularınızın cevabı haberimizde...
Etiketler: Hava durumu , Doğu Karadeniz , Artvin , Amasya , Erzurum , Samsun , İstanbul , İzmir , Meteoroloji
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