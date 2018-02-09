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den uyarı geldi! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 9 Şubat 2018

9 Şubat 2018'de nasıl olacak? 9 Şubat'ta 'da yağmur yağacak mı? 9 Şubat'ta Ankara'da yağmur yağacak mı? 9 Şubat'ta 'de yağmur yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte tüm bu sorularınızın cevabı haberimizde...

Yurdun birçok yerinde etkisini kuvvetlendirecek olan yağmur özellikle pazar günü yurdun batı kesimlerinde etkili olacak. Cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları da düşmeye başlayacak bugün 'da 13 derece civarında hissedilen hava sıcaklıkları pazar günü 7 dereceye kadar düşecek. Hafta ortasına doğru soğuk hava etkisini artıracak.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 12:18
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