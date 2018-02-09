Değişen bölgesel ve global şartlar ana muharebe tanklarının muharebe sahasındaki öneminin sürdüğünü ortaya koyarken, Aselsan tecrübesi ve son teknoloji ürünü tank modernizasyon çözümleriyle yeni dönemin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.
Aselsan'dan tanklara 'çelik' kalkan
Etiketler: PULAT , AKKOR , ASELSAN , Savunma Sanayii , Altay , M60T tanklarına
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Kendimiz milli olarak üretelim savunma sanayimiz çok ileri seviyelere gelsin yerli üretim pahalı da olsa yabancıların bedava vermelerinden bin kat daha hayırlıdır.
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