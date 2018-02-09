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'dan tanklara 'çelik' kalkan



Değişen bölgesel ve global şartlar ana muharebe tanklarının muharebe sahasındaki öneminin sürdüğünü ortaya koyarken, tecrübesi ve son teknoloji ürünü tank modernizasyon çözümleriyle yeni dönemin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 12:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#220;retelim Üretelim

Kendimiz milli olarak üretelim savunma sanayimiz çok ileri seviyelere gelsin yerli üretim pahalı da olsa yabancıların bedava vermelerinden bin kat daha hayırlıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 09.02.2018 14:59
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